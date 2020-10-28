سياسة
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ثانية جولات ترسيم الحدود.. لبنان وإسرائيل يختتمان اليوم الأول
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن البعثة الإسرائيلية اختتمت المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في اليوم الأول من جولة المحادثات التي تُجريها مع البعثة اللبنانية بقاعدة يونيفيل بالناقورة، والتي تستغرق يومين.
ثانية جولات ترسيم الحدود.. لبنان وإسرائيل يختتمان اليوم الأول
تنعقد المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل بمنطقة الناقورة برعاية أممية ووساطة أمريكية / Reuters
28 أكتوبر 2020

اختتمت إسرائيل ولبنان الأربعاء، اليوم الأول من ثانية جولات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

ومن المقرر أن يستأنف البلدان الخميس هذه الجولة، في اليوم الثاني والأخير منها.

وتنعقد المحادثات في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، برعاية أممية ووساطة أمريكية.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان: "اختتمت البعثة الإسرائيلية للمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إ سرائيل ولبنان، اليوم الأول من جولة المحادثات التي تُجريها مع البعثة اللبنانية في قاعدة يونيفيل بالناقورة والتي تستغرق يومين".

وأضافت: "من المرتقب عقد اليوم الثاني من جولة المحادثات الحالية الخميس".

وأشارت إلى أنه ترأس الوفد الإسرائيلي في المحادثات مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري، دون تقديم تفاصيل بخصوص ما جرى فيها.

أيضاً أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اختتام اليوم الأول من جولة المحادثات، دون ذكر أي تفاصيل بشأنها.

ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في حضور الوسيط الأمريكي السفير جان ديروشر.

ويشهد محيط الناقورة انتشاراً واسعاً للجيش اللبناني الذي يسيّر دوريات مشتركة مع قوات "يونيفيل".

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عُقدت الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.

ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً، تُعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، التي يسيطر عليها حزب الله (مُوالٍ لإيران)، وتشهد بين حين وآخَر توترات جراء ما تقول تل أبيب إنه محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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