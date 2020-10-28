حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الدول الإسلامية على التوحد ضدّ تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

جاء ذلك في رسالة قال إنها موجهة إلى قادة الدول الإسلامية للعمل الجماعي لمواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول غير الإسلامية، نشرها على تويتر.

وأضاف: "إننا نواجه قلقاً متزايداً في أمتنا، إذ يرون تصاعد موجة الإسلاموفوبيا والهجمات، من خلال السخرية والاستهزاء بنبينا الحبيب في العالم الغربي، بخاصة أوروبا".

وتابع خان: التصريحات الأخيرة على مستوى القادة وحوادث تدنيس القرآن الكريم تعكس ظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الدول الأوروبية التي يقيم فيها أعداد كبيرة من المسلمين".

وقال: علاوة على ذلك تُغلَق المساجد في أوروبا وتُحرَم المسلمات حقَّ ارتداء ما يخترنه في الأماكن العامة. حتى الراهبات والرهبان يواصلون عرض ملابسهم الدينية وتمييزهم العلني والسري المنتشر ضد المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول".

وأضاف: "أعتقد أن القادة في تلك الدول يتصرفون بدافع عدم فهم الحب العميق الذي يكنه المسلمون في جميع أنحاء العالم لنبيهم وقرآنهم الكريم".

وأضاف خان أنه "يتحتم علينا كقادة للعالم الإسلامي أن نتخذ زمام المبادرة جماعياً في كسر حلقة الكراهية والتطرف هذه، التي تغذي العنف، بل والموت".

وحثّ خان القادة المسلمين على رفع صوتهم وأن يشرحوا للقادة غير المسلمين، بخاصة في الدول الغربية، عمق الاحترام والحب الذي يحمله جميع المسلمين لكتابهم ونبيهم".