سياسة
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ترمب: 5 دول عربية جديدة ذاهبة إلى التطبيع مع إسرائيل
قال الرئيس الأمريكي إن 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير 5 المطبعة معها بالفعل، وأضاف أن ذلك سيكون بعد الانتخابات الأمريكية، دون أن يحدد هذه الدول بالاسم.
ترمب: 5 دول عربية جديدة ذاهبة إلى التطبيع مع إسرائيل
الرئيس الأمريكي يعلن عن وجود 5 دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير 5 المطبعة معها بالفعل / AP
28 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير 5 المطبعة معها بالفعل، في إشارة إلى الإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل صعوده الطائرة متوجهاً إلى ولاية ميشيغان، مساء الثلاثاء، نقلها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وفي معرض رده على سؤال هل هناك دول عربية أخرى ستنضم للدول التي طبعت مع إسرائيل، أجاب ترمب بـ"نعم".

وأضاف أنه "لدينا 5 دول مطبعة مع إسرائيل، لكن فعلياً لدينا ربما 9 أو 10 دول، وسيكون لدينا الكثير، وأعتقد أنه في نهاية المطاف ستطبع جميعها".

وتابع أن "ذلك سيكون بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن، وأنا ضالع في جميع تلك الصفقات".

وأضاف "الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث".

ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: "لدينا 5 دول بالتأكيد وأعتقد أنه سيكون لدينا 5 أخرى، وأنا أحترمها جميعاً كباراً وصغاراً، وأحترم الدول الثلاثة التي طبعت مؤخراً... الإمارات والبحرين والسودان"، ولم يذكر ترمب أسماء الدول التي قال إنها ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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