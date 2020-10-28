سياسة
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أذربيجان تواصل إلحاق خسائر بصفوف الجيش الأرميني
يواصل الجيش الأذربيجاني إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأرمينية التي استهدفت المناطق المدنية رغم وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بشكل مكثف في جبهات أغدرة وخوجاوند وفضولي وزنغيلان وغوبادلي.
أذربيجان تواصل إلحاق خسائر بصفوف الجيش الأرميني
الجنود الأذربيجانيون تمكنوا من إيقاف هجوم للجيش الأرميني وألحقوا خسائر بصفوفه وأجبروه على التراجع / AA
28 أكتوبر 2020

ألحق الجيش الأذربيجاني خسائر فادحة بالقوات الأرمينية التي استهدفت المناطق المدنية رغم وقف إطلاق النار.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن الاشتباكات استمرت بشكل مكثف في جبهات أغدرة وخوجاوند وفضولي وزنغيلان وغوبادلي.

وأشار البيان إلى أن الجنود الأذربيجانيين تمكنوا من إيقاف هجوم للجيش الأرميني، وألحقوا خسائر بصفوفه وأجبروه على التراجع.

ولفت إلى أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تحييد عدد كبير من الجنود الأرمينيين، فضلًا عن تدمير مضاد طائرات من طراز "أوسا" للجيش الأرميني، إضافة إلى 3 أنظمة صواريخ "غراد"، و6 مدافع من طراز "دي-30" و5 من طراز "دي-20"، وواحد من طراز "دي-44"، علاوة على مدفعين "جياسينت-بي"، ومدفع هاون، ونظام صاروخي مضاد للدبابات من طراز "كونكورس"، و6 عربات عسكرية.

وأوضح البيان أن التضاؤل الكبير في عدد عربات الجيش الأرميني خلق مشكلة فيما يخص توفير السلاح والذخيرة والطعام لعناصره.

وأضاف أن الإدارة الأرمينية تعاني مصاعب في إرسال الجنود إلى المناطق الأذربيجانية المحتلة، وأن العديد من الجنود وعناصر الشرطة المتعاقدين رفضوا التوجه إلى خط الجبهة للقتال، وأكد أن الوضع على الجبهة تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

كما أعلنت الوزارة أن الجيش الأرميني نفذ قصفاً مدفعياً على مدينة ترتر في ساعات صباح اليوم.

والأحد أعلنت الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من صباح الاثنين، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المحتل.

وخرقت أرمينيا الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، باستهدافها وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصف مدنيين في مدينة ترتر، وعدة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، ومدن فضولي، ولاتشين، بحسب وزار ة الدفاع الأذريجانية.

وسبق أن انتهك الجيش الأرميني الهدنة الإنسانية الأولى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والثانية في 18 من الشهر ذاته.

ومنذ أن بدأت أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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