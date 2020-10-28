سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا بصدد تمويل مشاريع البحث الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان
تعتزم كل من إسرائيل والولايات المتحدة التوقيع على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي، قالت إسرائيل إنها ستتضمن رفع الحظر على التمويل الأمريكي لمشاريع البحث العلمي الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
أمريكا بصدد تمويل مشاريع البحث الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان
قال مكتب نتنياهو إن الاتفاقيات المعدلة ستوسع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل يهودا والسامرا (الضفة الغربية) ومرتفعات الجولان / AP
28 أكتوبر 2020

قالت إسرائيل، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد رفع الحظر على التمويل الأمريكي لمشاريع البحث العلمي الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل في حرب 1967.

ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع حكومة الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحاً أمريكية في المناطق التي خضعت للإدارة الإسرائيلية في حرب 1967.

وفي العام الماضي دعمت إدارة ترمب بشكل فعال حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية، من خلال التخلي عن الموقف الأمريكي الراسخ منذ فترة طويلة بأن هذه المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في "حفل خاص" في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية الأربعاء.

وقال البيان الإسرائيلي إن الاتفاقيات المعدلة "ستوسع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل يهودا والسامرا (الضفة الغربية) ومرتفعات الجولان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us