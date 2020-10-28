قالت إسرائيل، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد رفع الحظر على التمويل الأمريكي لمشاريع البحث العلمي الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل في حرب 1967.

ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع حكومة الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحاً أمريكية في المناطق التي خضعت للإدارة الإسرائيلية في حرب 1967.

وفي العام الماضي دعمت إدارة ترمب بشكل فعال حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية، من خلال التخلي عن الموقف الأمريكي الراسخ منذ فترة طويلة بأن هذه المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في "حفل خاص" في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية الأربعاء.

وقال البيان الإسرائيلي إن الاتفاقيات المعدلة "ستوسع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل يهودا والسامرا (الضفة الغربية) ومرتفعات الجولان".