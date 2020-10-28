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البرلمان التركي: ممثلو الأحزاب يُدينون بشدة تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام، وبعد انتهاك أرمينيا الهدنة الثالثة.. قلق أممي شديد وأذربيجان تتصدى للهجمات.

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البرلمان التركي: ممثلو الأحزاب يُدينون بشدة تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام

أدان البرلمان التركي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، ووصف ممثلو الأحزاب خطابه بـ"الاستفزازي والخطير". [TRT عربي]

ووافقت الجمعية العامة في جلسة تصويت، على مذكرة احتجاج قدّمها رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، تشجب وتدين بشدة تصريحات ماكرون. وجاء في المذكرة "ممثلو الأحزاب السياسية في البرلمان التركي يدينون ويشجبون بشدة تصريحات ماكرون الاستفزازية والمسيئة والخطيرة بحق الإسلام ونبيه الكريم سيدنا محمد والمسلمين". [TRT عربي]

بعد انتهاك أرمينيا الهدنة الثالثة.. قلق أممي شديد وأذربيجان تتصدى للهجمات

تمكنت القوات الأذربيجانية من التصدي لهجمات شنها الجيش الأرميني، في انتهاك للهدنة الثالثة خلال شهر، وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها الشديد" إزاء الانتهاكات المتواصلة. [TRT عربي]

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار بعد وقت قصير من موافقة الأطراف على تنفيذ التزاماتهم للمرة الثالثة في الأيام الأخيرة". [TRT عربي]