أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الثلاثاء، الهجوم الأرميني الوحشي على المدنيين في مدينة بردة غربي أذربيجان، داعية يريفان إلى الكفّ عن ارتكاب جرائم الحرب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية قالت فيه: "نُدين بأشدّ العبارات الهجوم الأرميني الوحشي، ونطالب الدول صاحبة الضمير والمسؤولية، بدعوة أرمينيا إلى وقف جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها ضد المدنيين".

وأضافت: "رغم وقف إطلاق النار المعلن الاثنين، فإن الهجمات الأرمينية المستمرة ضد المناطق المدنية خارج نطاق منطقة الصراع، قد داست جميع القيم الإنسانية والأخلاقية العالمية".

وذكّرت بانتهاك الطرف الأرميني وقف إطلاق النار 3 مرات، دون صدور أي موقف من الرؤساء المشاركين لمجموعة "مينسك" (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة).

وقدمت الوزارة التعازي لشعب أذربيجان، متمنية الرحمة للقتلى والشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرضت مدينة بردة لهجوم بقنابل عنقودية، أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم امرأتان وطفلة (7 أعوام)، وجرح 13 آخرين، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وخرقت أرمينيا الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، باستهدافها وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصف مدنيين في مدينة ترتر، وعدّة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز وكده باي وتاش كسن، ومدن فضولي ولاتشين، حسب "الدفاع" الأذربيجانية.

وسبق أن انتهك الجيش الأرميني الهدنة الإنسانية الأولى في 10أكتوبر/تشرين الأول، والثانية في 18 من نفس الشهر.

ومنذ أن بدأت أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.