سياسة
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"العدالة والتنمية": تصريحات ماكرون ذخيرة آيديولوجية لداعش الإرهابي
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن تصريحات الرئيس الفرنسي تعد ذخيرة آيديولوجية ودعماً لوجستياً لتنظيمات إرهابية مثل داعش، فضلاً عن أنها تعكر صفو المجتمع الفرنسي.
"العدالة والتنمية": تصريحات ماكرون ذخيرة آيديولوجية لداعش الإرهابي
عمر جليك يقول إن تصريحات ماكرون ذخيرة آيديولوجية ودعم لوجستي لتنظيمات إرهابية  / AA
27 أكتوبر 2020

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام تعد "ذخيرة آيديولوجية لتنظيم داعش الإرهابي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جليك الثلاثاء، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وأضاف جليك أن "تصريحات ماكرون ذخيرة آيديولوجية ودعم لوجستي لتنظيمات إرهابية مثل داعش، فضلاً عن أنها تعكر صفو المجتمع الفرنسي".

واعتبر أن "محاولة ماكرون استصدار نص تحت اسم قانون يربط الإسلام بالإرهاب تنمّ عن قصر نظر كبير".

في سياق آخر قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، إن باب التفاوض مع اليونان مفتوح دائماً، في حال تخلت عن محاولات فرض الأمر الواقع.

وأضاف أن تركيا لن تسمح باستغلال اليونان للمفاوضات من أجل فرض أمر واقع شرقي المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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