أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، استعداد سفينة التنقيب "الفاتح" للإبحار إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" بالبحر الأسود مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الثلاثاء، في أثناء جولة تفقدية أجراها لمشروع توسعة منشأة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض، في ولاية أقصراي وسط تركيا.

وأكد دونماز مواصلة الأعمال في حقل صقاريا للغاز الطبيعي المكتشَف حديثاً، لافتاً إلى أن الأعمال في بئر "تونا-1" قد اكتملت.

وتابع: "حالياً سفينة التنقيب (الفاتح) على وشك إكمال استعداداتها"، موضحاً أنها ستتوجه في 1 أو 2 نوفمبر/تشرين الثاني إلى منطقة التنقيب "توركالي-1".

وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا سيبدأ بحلول عام 2023، وسيُخزَّن الفائض منها، خصوصاً خلال أشهر الصيف حيث يقل الاستهلاك.

وفي سياق متصل أشار دونماز إلى أن شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية "بوتاش" أطلقت عدة مشاريع خاصة خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وأردف: "نُفّذ بعضها، وسرّعنا العمل على خزانات الغاز الطبيعي تحت الأرضية".

ولفت إلى رفع القدرة الاستيعابية لمنشأة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في ولاية أقصراي من 1.2 إلى 5.4 مليارات متر مكعب.

كما أشار إلى أن الأعمال جارية في مشروع توسعة آخر بولاية إسطنبول بهدف رفع القدرة الاستيعابية من 3 إلى 4.5 مليار متر مكعب.

واستطرد: "عند اكتمال هذين المشروعين سنصل إلى 10 مليارات متر مكعب من السعة التخزينية للغاز الطبيعي في تركيا".

وأوضح أن هذه السعة (أي 10 مليارات متر مكعب) تشكّل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك السنوي لتركيا من الغاز الطبيعي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا-1/حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

يُذكر أن تركيا ستحفر عبر سفنها الوطنية 40 بئراً في إطار فاعلياتها بالبحر الأسود.

وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشَف بحقل صقاريا نحو 85-90 مليار ليرة تركية (10.7-11.3 مليار دولار)، كما أنه سيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محلياً لمدة 25 عاماً، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز لمدة 8 سنوات.

وتستهلك تركيا نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.