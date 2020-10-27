صرح وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي الثلاثاء، بأن تل أبيب تبحث تشكيل تحالف إقليمي مع اليونان وجنوب قبرص.

وقال أشكنازي عبر تويتر: "أنهيت للتو لقاءً ناجحاً (في أثينا) مع وزير خارجية جنوب قبرص نيكوس هيرستودوليديس".

وأضاف: "لقد أحرزنا تقدماً في عدد من القضايا المهمة وتحدثنا عن تشكيل تحالف إقليمي، سنناقشه أكثر في الاجتماع الثلاثي (المقرر في أثينا اليوم) مع اليونان وقبرص (الرومية)".

وأوضح أنه تحدث أيضاً مع هيرستودوليديس عما زعم أنّه "التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة باعتباره عقبة حقيقية أمام التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين"، على حد زعمه.

وتابع: "طلبت أيضاً فتح سماء جنوب قبرص أمام الإسرائيليين، وآمل أن يكون هذا الاتفاق ناجحاً بقدر نجاح اتفاقنا مع اليونان".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد أشكنازي لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيرَي الخارجية والدفاع اليونانيين، بحث معهم خلالها قضايا أمنية، بينها التوترات شرقي البحر المتوسط.

وكان أشكنازي وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا الاثنين، في زيارة لمدة يومين.

من جانبه زعم وزير الخارجية اليوناني أن التعاون الوثيق بين بلاده، وجنوب قبرص، وإسرائيل، يشكل "ضماناً لأمن المنطقة"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، يدعمان هذا التعاون بشكل كبير"، حسب قوله.

كما ادّعى الوزيران القبرصي الجنوبي، والإسرائيلي، أن "البلدان الثلاثة تسيّر علاقات التعاون الوثيق بينها في إطار التزام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وزعم الوزراء الثلاثة استعداد بلدانهم للتعاون مع باقي دول المنطقة.

وتبحث إسرائيل واليونان وقبرص الرومية منذ عدة سنوات، مشروع إقامة خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتسعى اليونان وجنوب قبرص لإبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط، وحبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا.