سياسة
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دولة إفريقية تطلب شراء مدرعات تركية بقيمة 110 ملايين دولار
قالت شركة Otokar التركية المتخصصة في تصنيع العربات العسكرية إنها تلقت طلبات لشراء مدرعاتها بقيمة 110 ملايين دولار من دولة إفريقية، وتعد الشركة الأولى في تركيا صاحبة التميز في تصنيع أنظمة العربات العسكرية البرية.
دولة إفريقية تطلب شراء مدرعات تركية بقيمة 110 ملايين دولار
تعد شركة Otokar الأولى في تصنيع أنظمة العربات العسكرية البرية في تركيا / AA
27 أكتوبر 2020

قالت شركة Otokar التركية المتخصصة في تصنيع العربات العسكرية إنها تلقت طلبات لشراء مدرعاتها بقيمة 110 ملايين دولار من دولة إفريقية.

ويأتي تلقي الشركة طلبات للشراء وسط إقبال كبير من الدول الحليفة والصديقة لتركيا على العربات المدرعة التي تنتجها.

وأعلنت الشركات أنها تلقت طلبات لشراء مدرعات Arma 8x8 ومدرعات Cobra II، على أن يتم يبدأ تسليم المدرعات المطلوبة في عام 2021، إلى جانب تقديم خدمات التدريب وقطع الغيار.

وأشار المدير العام لشركة Otokar إلى أن الشركة هي الأولى في تركيا وصاحبة التميز في تصنيع أنظمة العربات العسكرية البرية، والتي تتميز بقدرات عالية، ساهمت في نجاحها في المنافسة على مستوى العالم.

وتُستخدم العربات التي تنتجها الشركة في أكثر من 35 دولة حول العالم، وتتميز بقدراتها العالية على الحركة والحماية الذاتية وميزات القدرة على البقاء في الظروف الصعبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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