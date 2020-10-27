أيّد 52 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوة في المحكمة العليا، في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية ديمقراطيون.

وبهذه المصادقة تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترمب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون مدى الحياة.

وحقّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل انتصاراً كبيراً بالمصادقة على تعيين باريت الذي يرسخ هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة.

ويأتي تثبيت باريت في المحكمة العليا خلفاً للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت في 18 سبتمبر/أيلول، قبل ثمانية أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت، الكاثوليكية البالغة 48 عاماً، قاضية في المحكمة العليا، بات بإمكان ترمب أن يستغلّ هذا الانتصار في جولاته الانتخابية، لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة، وتقليص الفارق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي يتصدّر حالياً استطلاعات الرأي.

من جهته، أشاد ترمب بالمصادقة على تعيين باريت، واصفاً الحدث بأنّه "يوم تاريخي لأمريكا"، إذ قال خلال مراسم أداء القاضية قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينه عدد من البرلمانيين: "هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز".

وأثنى ترمب على مزايا باريت و "مؤهّلاتها التي لا تشوبها شائبة" و"سخائها في الإيمان" و"شخصيتها الذهبية".

من جهتها، قالت القاضية بعدما أدّت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس: "أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع".

لكنّ هذه الأم لسبعة أطفال والمعارضة للإجهاض، وعدت بإبعاد قناعاتها الشخصية عن عملها في محراب العدالة، وقالت إنّ عدم فعل ذلك سيكون "تقصيراً في أداء الواجب".