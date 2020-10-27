سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نشرة يومية مقدّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أردوغان يدعو الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية الإساءة للرسول / AA
27 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يدعو الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية الإساءة للرسول، والبرهان يعترف بأن رفع السودان من قائمة الإرهاب كان مشروطاً بالتطبيع.

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أردوغان يدعو الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية الإساءة للرسول

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب التركي إلى مقاطعة البضائع الفرنسية قائلاً: "لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبداً"، على خلفية تعمُّد تصريحات رسمية فرنسية الإساءة إلى الدين الإسلامي والنبي محمد. [TRT عربي]

وأضاف: "أقول لقادة العالم إننا سنقف إلى جانب المسلمين في فرنسا في حال تعرضوا للاضطهاد، كما نقف إلى جانب المسيحيين واليهود عند تعرضهم للأذى". [TRT عربي]

البرهان يعترف بأن رفع السودان من قائمة الإرهاب كان مشروطاً بالتطبيع

أقرّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب "مرتبط ولا يمكن فصله عن التطبيع مع إسرائيل". [TRT عربي]

وأشار البرهان إلى أن التطبيع حفّز صناع القرار لرفع السودان من قائمة الإرهاب، وأضاف: "أمريكا هي صانعة القرار، والتطبيع يحفزها للتعامل معنا كعضو فاعل في المجتمع الدولي". وأردف بأن الخرطوم ستوقع اتفاقاً مع تل أبيب بشأن أوجه التعاون في مجالات، منها التكنولوجيا والزراعة والهجرة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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