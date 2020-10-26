سياسة
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أذربيجان: أرمينيا تواصل انتهاك الهدنة
قال حكمت حاجييف نائب الرئيس الأذربيجاني، على تويتر، إن الجيش الأرميني يواصل انتهاك الهدنة السارية منذ صباح الاثنين، مع قوات بلاده، مشيراً إلى أن الجيش الأرميني لم يوقف إطلاق النيران تجاه مدينة ترتر الأذربيجانية المجاورة لإقليم قره باغ المحتل.
أذربيجان: أرمينيا تواصل انتهاك الهدنة
 نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف يؤكد أن الجيش الأرميني يواصل انتهاك الهدنة السارية مع جيش بلاده / AA
26 أكتوبر 2020

قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، إن الجيش الأرميني يواصل انتهاك الهدنة السارية منذ صباح الاثنين، مع قوات بلاده.

وفي تغريدة على تويتر، أوضح حاجييف أن الجيش الأرميني لم يوقف إطلاق النيران باتجاه مدينة ترتر الأذربيجانية المجاورة لإقليم قره باغ المحتل.

وأكد أن القوات الأرمينية استهدفت المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين الأذربيجانيين.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الجيش الأرميني استهدف مدنية ترتر بصواريخ "سميرتش".

أمّا وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية، فقالت إن النيران الأرمينية أدّت إلى حريق التهم مساحة 10 هكتارات بريف مدينة داشكسن جنوبي محافظة كنجة.

والأحد أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، اعتباراً من صباح الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "سيدخل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية حيز التنفيذ الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (4:00 بتوقيت غرينتش)" اعتباراً من 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

ووفق بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية، انتهك الجيش الأرميني الهدنة باستهدافه وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصفه مدنيين في مدينة ترتر، ومواقع عدة على خط الجبهة، منها توفوز وكده باي وتاش كسن ومدينتا فضولي ولاتشين.

وسبق أن انتهكت أرمينيا هدنة موقعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقصف مدينة كنجة بالصواريخ البالستية، كما انتهكت هدنة إنسانية أخرى بدأت في السابع عشر من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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