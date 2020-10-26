خرج عشرات السودانيين الاثنين، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، تنديداً بتطبيع بلادهم العلاقات مع إسرائيل.

ونظم الوقفة تجمع "سودانيون ضد التطبيع" (أهلي) بمشاركة مع طلاب كلية الطب بجامعة الخرطوم.

وحمل المحتجون لافتات عليها عبارات "إنما الأقصى عقيدة"، و"القدس العاصمة والأقصى علمها"، و"التطبيع خيانة واضحة"، إضافةً إلى رفع علَمَي السودان وفلسطين.

وقالت المشارِكة بالوقفة علا محمد الدسوقي: "هذه وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض الطلاب والشعب السوداني التطبيع مع إسرائيل"، حسب وكالة الأناضول.

وأردفت: "لا نقبل حلّ قضايانا الاقتصادية بوضع يد الحكومة في أيدي الصهاينة (...) سنفعل كل ما يمكننا لرفض التطبيع".

بدوره ذكر الأمين العامّ لتجمع "القدس أمانتي" الشبابي (تأسس عام 2014 )، معز زكريا، أن "هذه الوقفة الاحتجاجية أقل شيء نفعله للتعبير عن الرفض الشعبي للتطبيع".

وتابع: "التطبيع لا يحقّق مصالح الشعوب ولا يحلّ مشكلاتها الاقتصادية (...) انظر إلى دول الجوار التي لها علاقة مع إسرائيل، هل حلت مشكلاتها؟".

ودعا مجلس السيادة إلى إلغاء التطبيع مع إسرائيل، لأنه لايمثّل الشعب السوداني.

ومساء الجمعة تظاهر عشرات السودانيين، في العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على اتفاق التطبيع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له.

وبعد الإعلان، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

والجمعة أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

بذلك يصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على أقامة علاقات مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).