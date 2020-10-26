قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، إن بلاده قبلت وقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى والقتلى، لكن أرمينيا انتهكت الاتفاق بعد بضع دقائق.

وأضاف علييف: أن "من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا"، مشيراً إلى امتلاكه قائمة بتلك البلدان.

وشدد علييف قائلاً: "أقول لداعمي أرمينيا إن أردتم إنقاذها فقولوا لها أن تنسحب من أراضينا، فبكلمة منكم ستنسحب".

وأعلن الرئيس الأذربيجاني تحرير 17 قرية جديدة من الاحتلال الأرميني، مضيفاً: "دمرنا 252 دبابة أرمينية وغنمنا 53، إلى جانب تدمير 6 منظومات دفاع جوي من طراز S-300".

وكان الجيش الأرميني قد انتهك اتفاق الهدنة الإنسانية المبرم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، باستهدافه وحدات عسكرية أذربيجانية في قرية سفيان بمدينة لاتشين، وقصفه المدنيين في مدينة ترتر.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الاثنين، أن الانتهاك الأرميني جاء بعد 5 دقائق فقط من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، في الثامنة صباح الاثنين بتوقيت البلدين.

وأكدت الدفاع الأذربيجانية أن قواتها ملتزمة باتفاق الهدنة الإنسانية في كل الجبهات.

وفي وقت سابق، دخلت الهدنة الإنسانية المبرمة بين أذربيجان وأرمينيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، في إقليم قره باغ، حيز التنفيذ اعتباراً من الثامنة صباح الاثنين.

وكانت الهدنة الإنسانية المؤقتة أُعلنت أمس عقب اجتماعين منفصلين أجراهما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أكدا التزام بلديهما اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "بناء على هذا التأكيد تم التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الاثنين".

يذكر أن أرمينيا قامت بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بقصف مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ الباليستية. وكذلك انتهكت أرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم تفعيله مجدداً يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.