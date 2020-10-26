سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أردوغان يتحدى مسؤولين أمريكيين قائلاً: " أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون" / AA
26 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يتحدى مسؤولين أمريكيين قائلاً أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون، وفرنسا تستنفر وتناشد وقف الدعوات لمقاطعة منتجاتها.

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أردوغان متحدياً مسؤولين أمريكيين: أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون.. نحن تركيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن رفضه تهديدات مسؤولين في الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة "S-400" الدفاعية الروسية، متحدياً واشنطن بالقول: "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون". [TRTعربي]

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية، إذ قال أردوغان مستنكراً التهديدات: "لسنا دولة قبلية، بل تركيا". [TRTعربي]

وتعليقاً على التهديد بفرض عقوبات أمريكية على تركيا، أضاف أردوغان: " لا تتأخروا في عقوباتكم، أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون". [TRTعربي]

وقال أردوغان إن تركيا دفعت ثمن مقاتلات "إف-35"، لكن الجانب الأمريكي لم يسلمها وقام بتوجيه التهديدات لإعادة منظومة "S-400" إلى روسيا. [الأناضول]

ولفت إلى أنه طلب عندما كان رئيساً للوزراء شراء طائرات من دون طيار من الولايات المتحدة، لكن الأخيرة رفضت وهو ما جعل تركيا تطور هذه الطائرات بنفسها. [الأناضول]

عقب اتساع رقعة المقاطعة.. باريس تستنفر وتناشد وقف الدعوات لمقاطعتها

دعت فرنسا الأحد حكومات الدول المعنية إلى "وقف" الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية"، وفق مزاعمها. [TRTعربي]

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: إن "الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فوراً، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية"، وذلك بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون عن الإسلام أثارت انتقادات وتظاهرات ودعوات إلى مقاطعة السلع الفرنسية في العالم الإسلامي. [TRTعربي]

وأضافت الخارجية: "في العديد من دول الشرق الأوسط برزت في الأيام الأخيرة دعوات إلى مقاطعة السلع الفرنسية خصوصاً الزراعية والغذائية، إضافة إلى دعوات أكثر شمولاً للتظاهر ضد فرنسا في عبارات تنطوي أحياناً على كراهية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".[TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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