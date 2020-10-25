سياسة
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واشنطن: أرمينيا وأذربيجان تعهدتا التزام "وقف إنساني لإطلاق النار"
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجدداً أن تلتزما اعتباراً من الاثنين "وقفاً إنسانياً لإطلاق النار" في إقليم ناغورني قره باغ.
واشنطن: أرمينيا وأذربيجان تعهدتا التزام "وقف إنساني لإطلاق النار"
واشنطن: أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجدداً أن تلتزما "وقفاً إنسانياً لإطلاق النار"  / AFP
25 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجدداً أن تلتزما اعتباراً من الاثنين "وقفاً إنسانياً لإطلاق النار" في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد مفاوضات في واشنطن.

والتقى مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغون السبت وزيري خارجية البلدين، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية في بيان مضيفة أن "وقف إطلاق النار الإنساني يبدأ سريانه في 26 أكتوبر/تشرين الأول الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وجاء ذلك غداة لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيريه الأذربيجاني جيهون بيرموف والأرميني زُهراب مناتساكانين كلاً على حدة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعهّد فيها الطرفان التزام هدنة، لكن الإعلان الأمريكي شدد على أن الوزيرين "جددا التزام بلديهما تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني والتقيّد به".

وتضمّن بيان الخارجية الأمريكية إشارة إلى هدنتين سابقتين جرى التوصّل إليهما في 10 أكتوبر/تشرين الأول و17 منه.

لكن أي هدنة لم تصمد إلى الآن.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي يواصل الجيش الأذربيجاني عملياته لتحرير إقليم "قره باغ" المحتل .

وكانت أذربيجان قد أطلقت هجوماً مضاداً في الإقليم إثر قصف للمحتل الأرميني على مناطقها المدنية.

وكانت العمليات قد أسفرت عن تحرير 3 مدن، و3 بلدات، ونحو 150 قرية، ومرتفعات استراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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