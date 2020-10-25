اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"مهاجمة الإسلام"، بعد أن انتقد الزعيم الأوروبي الإسلاميين ودافع عن نشر رسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتأتي تعليقات خان في أعقاب تصريحات أدلى بها ماكرون الأسبوع الماضي بعد مقتل مدرس بالقرب من باريس لعرضه رسوماً كاريكاتورية تسيء للنبي أمام تلامذته في درس عن حرية التعبير.

وقال ماكرون إن المدرّس صامويل باتي "قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنّهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

في سلسلة من التغريدات، قال خان إن تصريح ماكرون سيبث الانقسام.

وكتب خان "هذا هو الوقت الذي كان يمكن فيه للرئيس ماكرون أن يضفي لمسة علاجية ويحرم المتطرفين من المساحة بدلاً من خلق مزيد من الاستقطاب والتهميش الذي يؤدي حتماً إلى التطرف".

وتابع "من المؤسف أنه اختار تشجيع الإسلاموفوبيا من خلال مهاجمة الإسلام بدلاً من الإرهابيين الذين يمارسون العنف سواء كانوا مسلمين أو متشددين بيض أو من حاملي الأيديولوجية النازية".

وكان ماكرون قد أثار جدلاً واسعاً في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال إنّ الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وأصبح المدرس هدفاً لحملة عبر الإنترنت بسبب اختياره لمواد الدرس، وهي الصور التي أدت إلى هجوم من قبل مسلحين على مكاتب ناشرها الأصلي مجلة شارلي إيبدو الساخرة في كانون الثاني/يناير 2015.

وقال خان "من خلال مهاجمة الإسلام، ومن الواضح أنه من دون أي فهم له، هاجم الرئيس ماكرون وأضر بمشاعر ملايين المسلمين في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

وفي خطاب أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، انتقد خان، شارلي إيبدو لإعادة نشر الرسوم، قائلاً إن "الاستفزازات المتعمدة" يجب "حظرها عالمياً".

ودعت عدة دول إسلامية إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.