أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن رفضه تهديدات مسؤولين في الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة "S-400" الدفاعية الروسية، متحدياً واشنطن بالقول "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون".

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية، إذ قال أردوغان مستنكراً التهديدات: "لسنا دولة قبلية, بل تركيا".

وتعليقاً على التهديد بفرض عقوبات أمريكية على تركيا، أضاف أردوغان " لا تتأخروا في عقوباتكم، أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون".

وتابع "الأمريكيون لا يعرفون مع من يلعبون، ونحن على استعداد للعقوبات".

كما استنكر أردوغان منشوراً عنصرياً لنائب بالبرلمان الهولندي، قائلاً: "الفاشية غير موجودة في قاموسنا، والعدالة الاجتماعية قائمة عندنا".

وقال الرئيس التركي إن "العنصرية متفشية في أوروبا".

وعلى جانب آخر، أكد أردوغان أن تقديم الدعم للأصدقاء في أوقات محنتهم "شرف لنا"، مضيفاً "لا أحد يرى كم المساعدات التي قدمتها تركيا للسوريين".

وتابع "الأوروبيون وعدونا بتقديم مساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولم نر منهم قرشاً".

وأكد الرئيس التركي أن المساعدة في سوريا جاءت "تلبية لدعوة الشعب السوري"، مشدداً على أن بلاده تقف إلى جانب عديد من الدول وهي "محفورة في قلوب شعبها".