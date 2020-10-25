سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: أصوات العنصريين البائسين تتعالى في أوروبا مجدداً
استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تصاعد عداء الإسلام والأجانب في أوروبا، مؤكداً أن الوقت قد حان "كي نقول كفى لسياسيي أوروبا المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية".
جاوش أوغلو: أصوات العنصريين البائسين تتعالى في أوروبا مجدداً
وزير الخارجية التركي يستنكر تصاعد العداء للإسلام والأجانب في أوروبا  / AA
25 أكتوبر 2020

استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تصاعد ظاهرة معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "عندما قلنا الحقيقة في وجوههم، تعالت أصوات العنصريين البائسين في أوروبا مجدداً، إنهم يسعون لتحقيق مكاسب عبر معاداة الإسلام والأجانب".

وتابع: "حان الوقت كي نقول كفى لسياسيي أوروبا المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية".

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن تهجم الفاشيين في أوروبا على الرئيس رجب طيب أردوغان يعد مدعاة افتخار، لأنهم يعادون كل من يناضل من أجل الإنسانية، وذلك تعليقاً على نشر "خيرت فيلدرز" زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، رسماً كاريكاتورياً يستهدف الرئيس التركي.

وأدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بتصريحات صحفية مسيئة للإسلام والنبي محمد خاتم المرسلين.وقال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على واجهات بعض المباني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us