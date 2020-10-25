استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تصاعد ظاهرة معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "عندما قلنا الحقيقة في وجوههم، تعالت أصوات العنصريين البائسين في أوروبا مجدداً، إنهم يسعون لتحقيق مكاسب عبر معاداة الإسلام والأجانب".

وتابع: "حان الوقت كي نقول كفى لسياسيي أوروبا المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية".

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن تهجم الفاشيين في أوروبا على الرئيس رجب طيب أردوغان يعد مدعاة افتخار، لأنهم يعادون كل من يناضل من أجل الإنسانية، وذلك تعليقاً على نشر "خيرت فيلدرز" زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، رسماً كاريكاتورياً يستهدف الرئيس التركي.

وأدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بتصريحات صحفية مسيئة للإسلام والنبي محمد خاتم المرسلين.وقال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على واجهات بعض المباني.