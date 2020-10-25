أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم "81 مليون دولار من المساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان".

وأكد بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن المساعدات "ستوفر الحماية الضرورية والمأوى والرعاية الأساسية للذين يعانون من الأزمات في السودان".

وتأتي هذه المساعدات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

وجاء إعلان ترمب بعد وقت قصير من إخطاره الكونغرس باعتزامه شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

ويُنظر على نطاق واسع إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، الساري منذ 27 عاماً، على أنه مرتبط بالاتفاق مع إسرائيل.

في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني في بيان، إن الإخطار الرسمي للكونغرس "يأتي في أعقاب اتفاق السودان الأخير على حل بعض دعاوى ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

ووافق السودان على تسوية مع الناجين وعائلات ضحايا هجمات تنظيم القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، وهجوم عام 2000 على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول"، ومقتل جون غرانفيل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخرطوم في 2008.

وإبان هذه الفترة كان زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن موجوداً في السودان.

وحولت الحكومة الانتقالية في السودان 335 مليون دولار إلى "حساب ضمان لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم" حسب بيان للبيت الأبيض.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحاً أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب إعلان الموافقة على التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.