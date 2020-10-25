أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي وفرنسا تسحب سفيرها لدى أنقرة. وأذربيجان تدمر دبابات وتحصينات وتسقط طائرات حربية ومسيّرات أرمينية.

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أردوغان: ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت: إن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة"، واستنكر التصريحات المسيئة والسياسة المعادية للإسلام التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟". [TRT عربي]

وشدد الرئيس التركي على أن "قيام فرنسا التي تعتبر نفسها قلعة العلمانية والحريات، بعرض الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد مرة أخرى، يعتبر من أبشع أشكال الابتذال، ولا يندرج تحت حدود الحرية، إنما معاداة للإسلام بشكل صارخ". [TRT عربي]

رداً على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى تركيا، هيرفيه ماغرو للتشاور، وأعربت في بيان عن عدم قبولها تصريح أردوغان بحق ماكرون. [الأناضول]

الجيش الأذربيجاني يلحق خسائر بالقوات الأرمينية

تمكّن سلاح الجو الأذربيجاني، السبت، من تدمير دبابات وتحصينات ومواقع عسكرية تابعة للقوات الأرمينية في إطار العمليات المتواصلة لتحرير الأراضي المحتلة، إذ قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها الجوية دمّرت 3 دبابات واثنين من التحصينات و4 نقاط عسكرية للجيش الأرميني في منطقتي "آغداره" و"آغدام". [الأناضول]

وقالت الوزارة إن قواتها تصدت لهجوم من الجيش الأرميني على طرق "سونيك -زنغيلان"، وأسرت عدداً من الجنود الأرمينيين، كما أعلن الجيش الأذربيجاني إسقاط ثاني طائرة مسيرة تابعة لأرمينيا في محافظة آغداره، بعد إسقاط طائرة حربية ومسيّرة أخرى من طراز "كاميكازي" اليوم أيضاً. [TRTعربي]