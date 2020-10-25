سياسة
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تركيا ترفض تصريحات مصر باجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا
قالت الخارجية التركية إنها ترفض الاتهامات المصرية ضد تركيا خلال اجتماع "المجموعة المصغرة" حول سوريا، موكدة أن دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط وإنما ضمان الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة أراضيها.
تركيا ترفض تصريحات مصر باجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي يؤكد رفض بلاده لاتهامات مصرية ضد تركيا حول سوريا / AA
25 أكتوبر 2020

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، رفض بلاده للاتهامات التي أطلقها وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد تركيا خلال اجتماع "المجموعة المصغرة" حول سوريا.

جاء ذلك في بيان لأقصوي حول بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية الجمعة، بخصوص مشاركة الوزير المصري في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا في 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقال أقصوي: "هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الشهداء في سبيل مكافحة الإرهاب بسوريا، واحتضن نحو 4 ملايين لاجئ، وحمى الشعب من نظام ظالم والإرهابيين شمالي سوريا، وقدم إسهامات ملموسة في المسار السياسي سواء في أستانة أو جنيف، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد".

وأكد أن دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط، وإنما ضمان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، مشدداً على أن بلاده ستواصل ذلك.

وأضاف: "ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري وجه وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه، انتقادات لتركيا متهماً إياها "بزعزعة استقرار المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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