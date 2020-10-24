سياسة
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برلمان طرابلس يُحمّل الأمم المتحدة مسؤولية التزام حفتر وقفَ إطلاق النار
أكد مجلس النواب الليبي أن مسؤولية التزام مليشيا حفتر بوقف إطلاق النار تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوصفه راعياً للاتفاق وشاهداً عليه.
برلمان طرابلس يُحمّل الأمم المتحدة مسؤولية التزام حفتر وقفَ إطلاق النار
برلمان طرابلس يحمل الأمم المتحدة مسؤولية التزام مليشيا حفتر بوقف إطلاق النار  / AFP
24 أكتوبر 2020

حمّل مجلس النواب الليبي في طرابلس، السبت، الأمم المتحدة مسؤولية التزام مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر باتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن اجتماعات جنيف.

جاء ذلك في بيان للمجلس عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيه إن "مسؤولية الالتزام ببنود وقف إطلاق النار من قبل الطرف المعتدي وداعميه (مليشيا حفتر) تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق وشهد عليه".

وأكد أن "هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي والتحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه والالتزام ببنوده".

وأعرب المجلس عن ترحيبه بهذا الاتفاق واستبعاد خيار الحرب بشكل نهائي، متمنياً أن "يؤدي إلى إيقاف التدخلات الخارجية المؤججة للحرب، وخروج المرتزقة بشكل عاجل إثباتاً لحسن النوايا".

لكنه شدّد على أن هذا الاتفاق "لا يجب أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعطيل العدالة وتجنيب من ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي الخضوع لها".

ولفت المجلس إلى أن "هذا الاتفاق يظل من وجهة نظر المجلس خطوة نحو الاستقرار، والأهم هو خروج المرتزقة من الحقول والمنشآت النفطية والأراضي الليبية كافة وخضوع الجميع للسلطة الشرعية بالبلاد".

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الليبية، ومليشيا حفتر، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) في مدينة جنيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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