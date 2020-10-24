تمكّن سلاح الجو الأذربيجاني، السبت، من تدمير دبابات وتحصينات ومواقع عسكرية تابعة للقوات الأرمينية في إطار العمليات المتواصلة لتحرير الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية، قالت فيه إن قواتها الجوية دمّرت 3 دبابات واثنتين من التحصينات و4 نقاط عسكرية للجيش الأرميني في منطقتي "آغداره" و"آغدام".

وأشارت الوزارة إلى استمرار الغارات الجوية على القوات الأرمينية.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن قواتها تصدت لهجوم من الجيش الأرميني على طرق "سونيك -زنغيلان"، وأسرت عدداً من الجنود الأرمينيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأذربيجاني إسقاط ثاني طائرة مسيرة تابعة لأرمينيا في محافظة أغدارا، بعد إسقاط طائرة حربية ومسيّرة أخرى من طراز "كاميكازي" اليوم أيضاً.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وخلال العمليات، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.