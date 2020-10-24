سياسة
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جماعة الحوثي تعلن استهداف مطارين جنوبي السعودية بطائرات مسيرة
قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية من خلال "3 هجمات بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k"، وأضافت أن هذه الهجمات تأتي "رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني".
جماعة الحوثي تعلن استهداف مطارين جنوبي السعودية بطائرات مسيرة
الهجمات تمت باستخدام 3 طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k / Reuters
24 أكتوبر 2020

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء السبت، استهداف مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، دون الإشارة إلى توقيت هذه الهجمات.

وقال سريع إن "سلاح الجو المسير التابع لجماعته، شن 3 هجمات بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k، استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط (جنوبي السعودية)".

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي "رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني (عمليات التحالف العربي) "، دون أن يتطرق المتحدث الحوثي إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق السبت، قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة.

وأضاف أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية السعودية"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف العربي، في بيانين متعاقبين، تدمير طائرتين مُسيرتين للحوثيين استهدفتا أحياء سكنية جنوبي السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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