سياسة
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أقار: اختبارات منظومة S-400 لا تعني ابتعاد تركيا عن الناتو
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن تركيا ستستخدم منظومة S-400 على شاكلة استخدام عدد من دول حلف شمال الأطلسي لمنظومة S-300، وقال إن اختبارات بلاده لمنظومة S-400 لا تعني ابتعاد أنقرة عن الناتو.
أقار: اختبارات منظومة S-400 لا تعني ابتعاد تركيا عن الناتو
أقار: تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الأذربيجانيين في قضيتهم المحقة لاستعادة أراضيهم المحتلة من أرمينيا / AA
24 أكتوبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن اختبارات بلاده لمنظومة S-400 لا تعني ابتعاد أنقرة عن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكد أقار في كلمة له بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية قيصري (وسط)، أنه مثلما تُستخدم منظومة S-300 من قبل دول في حلف الناتو، فتركيا أيضاً تستخدم منظومة S-400 على الشاكلة نفسها.

وأوضح أن اختبارات منظومة S-400 تجري وفقاً للخطط المرسومة لها، وبيّن أن امتلاك منظومة الدفاع الجوي طويل المدى، ليست خياراً لبلاده بل ضرورة من أجل حماية أمن وسلامة واستقلال الشعب التركي ووطنه وسمائه.

وحول المعارك الدائرة في إقليم قره باغ المحتل، شدد أقار على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الأذربيجانيين في قضيتهم المحقة لاستعادة أراضيهم المحتلة من أرمينيا، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال القصف الهمجي الذي ينفذه الجيش الأرميني ضد المدنيين في أذربيحان.

وبيّن الوزير التركي أن أرمينيا التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أذربيجان، ستُحاسب على جرائمها أمام التاريخ والقانون الدولي.

وأكد أن الغرب يواصل إصراره على تجاهل الجرائم التي ترتكبها أرمينيا من خلال قصف المدن الأذربيجانية وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار، كما فعلوا بتجاهلهم للاحتلال الأرميني لأراضي أذربيجان منذ قرابة 30 عاماً.

وأردف أقار: "على المؤسسات الدولية إدراك أن تحقيق السلام الدائم والاستقرار منوط بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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