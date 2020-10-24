جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، دعوته لإصلاح الأمم المتحدة وأهمية تبنيها دوراً أكثر فعالية.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقدم أردوغان بداية تهانيه للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها، مشيراً إلى أن تركيا تعدّ من الدول المشاركة في تأسيسها، ومن أشد الداعمين لها والمدافعين عن قيمها ومبادئها.

ولفت إلى أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السفير التركي فولكان بوزكير، مؤكداً أن تكليف مواطن تركي بتولي هذا المنصب للمرة الأولى يعد دليلاً على دعم المجتمع الدولي لبلاده.

وأكد أن تركيا لعبت دوراً فعالاً في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، اعتباراً من الحرب الكورية (1950) وحتى اليوم، كما تبنت أدواراً ريادية من خلال الدعوة لمبادرات من قبيل تحالف الحضارات، ولعبت دور الوساطة من أجل السلام.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت حاجة الأمم المتحدة إلى التحول لكيان أكثر تمثيلاً، وديمقراطية، وفعالية، وشفافية، وعدلاً، وقابلاً للمساءلة، ويركز على الإنسان.

وأردف أن بلاده تساهم في مساعي إصلاح نظام الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الدولي، من خلال شعار "العالم أكبر من خمسة".

وأعرب في الختام عن أمله في مواصلة الأمم المتحدة السعي لإحلال السلام، والاستقرار، والتنمية، والعدالة على الصعيد الدولي.