سياسة
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الدفاع التركية: على أرمينيا إنهاء احتلالها أراضي أذربيجان لإحلال السلام
قالت وزارة الدفاع التركية إنه يجب على أرمينيا سحب الإرهابيين والمرتزقة، وإنهاء احتلالها لأراضٍ أذربيجانية من أجل السلام بالمنطقة، مضيفة أن الجيش الأرميني يواصل استهداف المدنيين والمناطق السكنية بشكل مخالف للقانون والأعراف الدولية.
الدفاع التركية: على أرمينيا إنهاء احتلالها أراضي أذربيجان لإحلال السلام
تركيا تؤكد أنه يجب على أرمينيا إنهاء احتلالها لأراضٍ أذربيجانية من أجل السلام بالمنطقة / AA
24 أكتوبر 2020

قالت وزارة الدفاع التركية السبت، إنه يجب على أرمينيا سحب الإرهابيين والمرتزقة، وإنهاء احتلالها لأراضٍ أذربيجانية من أجل السلام بالمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمسؤولة العلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية بينار قره، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الجيش الأرميني يواصل استهداف المدنيين والمناطق السكنية بشكل مخالف للقانون والأعراف الدولية، على الرغم من عقد اتفاق هدنة في الفترة بين 10-18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت أن الهجمات الأرمينية أسفرت حتى اليوم عن مقتل 85 مدنياً أذربيجانياً، وجرح 385 آخرين، مؤكدة أنه "ينبغي على أرمينيا سحب الإرهابيين والمرتزقة ووقف هجماتها، وإنهاء احتلالها لأراضٍ أذربيجانية، من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة".

وشددت على استمرار دعم تركيا لأذربيجان في نضالها المشروع لاستعادة أراضيها من المحتل الأرميني، راجية الرحمة للشهداء الأذربيجانيين، والشفاء العاجل للجرحى.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، حيث تمكنت أذربيجان من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات وأكثر من 130 قرية وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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