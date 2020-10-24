سياسة
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أردوغان: ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، في ولاية قيصري التركية: إن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة"، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي.
أردوغان: ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة" / AA
24 أكتوبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، في ولاية قيصري التركية (وسط): إن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة".

واستنكر أردوغان التصريحات المسيئة والسياسة المعادية للإسلام التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟".

وحول اقتحام الشرطة الألمانية مسجداً في العاصمة برلين، قال أردوغان: "هذا اسمه بشكل صريح ومباشر عداء للإسلام"، مؤكداً أن هذه الحادثة تعتبر دليلاً على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة.

والأربعاء أفادت النيابة العامة ببرلين أن الشرطة أجرت عملية تفتيش في 5 منشآت ومسجد، في إطار التحقيقات المتواصلة حول تبرعات تم جمعها بشكل غير قانوني، خلال انتشار وباء كورونا.

وعن مستجدات الوضع في أذربيجان قال أردوغان: "تحدثت صباحاً مع علييف (الرئيس الأذربيجاني)، أشقاؤنا الأذربيجانيون ماضون في تحرير أراضيهم المحتلة". مشيراً إلى أن فرنسا هي من "تقف عموماً وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".

وفيما يخص الوضع على الحدود التركية قال أردوغان: "لن نسمح على الإطلاق بإقامة كيان إرهابي على حدودنا الجنوبية (الحدود السورية مع تركيا)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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