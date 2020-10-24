وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنصاره في ولاية فلوريدا الجمعة، بانتهاء جائحة فيروس كورونا قريباً. واتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن بتضخيم تلك الأزمة الصحية لإثارة فزع الأمريكيين وجعلهم يصوتون لمصلحته.

وأصبحت الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 224 ألف شخص في الولايات المتحدة وجعلت ملايين آخرين يفقدون وظائفهم القضية المهيمنة على الحملة الانتخابية، حيث اتخذ ترامب موقفاً دفاعياً بشأن طريقة تصديه للأزمة.

وقال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في وقت سابق الجمعة، إن ترمب تخلى عن احتواء الفيروس، ووعد بأنه إذا فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني سيطلب من الكونغرس إقرار مشروع قانون شامل لكوفيد-19سيوقعه في غضون الأيام العشرة الأولى من توليه منصبه.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في مسقط رأسه بمدينة ولمنجتون بولاية ديلاوير: "لقد تخلى عن أمريكا. إنه يريدنا فقط أن نشعر بالخدر".

ووعد بايدن الأمريكيين أنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجاناً للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وسخر ترمب خلال تجمعين في ولاية فلوريدا المتأرجحة من بايدن لقوله في المناظرة الرئاسية التي جرت مساء الخميس إن الولايات المتحدة تدخل "شتاء مظلماً".

وقال إن نائب الرئيس السابق وحلفاءه الديمقراطيين يحاولون تخويف الناس بتضخيم خطر الفيروس.

هذا وحذر باحثون في معهد القياسات والتقييم الصحي بجامعة واشنطن يوم الجمعة من أن الفيروس قد يودي بحياة أكثر من نصف مليون في الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير/شباط 2021. وقالت الدراسة إنه يمكن إنقاذ ما يقرب من 130 ألفاً إذا وضع الجميع كمامات.

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوماً على الانتخابات قال مشروع الانتخابات بجامعة فلوريدا إن أكثر من 53 مليون أمريكي صوتوا بالفعل، وهو ما يعد وتيرة قياسية.

وقال مايكل ماكدونالد الذي يدير المشروع إن الانتخابات يمكن أن تسجل رقماً قياسياً جديداً في نسبة الإقبال، متجاوزة نسبة المشاركة التي بلغت 60 في المئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتشير زيادة التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق، وحرص الناس على تجنب خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال حشود يوم الانتخابات.

ويحد التصويت المبكر الضخم من فرص ترمب لتغيير الآراء قبل انتهاء التصويت.

وتظهر استطلاعات الرأي تخلف ترمب عن بايدن على المستوى العام وبهامش أقل في عديد من الولايات المتأرجحة التي ستحدد من سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال ترمب إن هذه الاستطلاعات أساءت تقدير الدعم الذي يحظى به.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا متقدمون في ولايات كثيرة لا تعرفون عنها شيئاً".