سياسة
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كوريا الشمالية تقول إن الغبار القادم من الصين قد ينقل كورونا إلى البلاد
حثت كوريا الشمالية مواطنيها على عدم الخروج من منازلهم، وعلى الامتناع عن ممارسة الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق واتباع إرشادات الوقاية، محذرة من أن الغبار الأصفر الموسمي الذي يهب من الصين قد ينقل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.
كوريا الشمالية تقول إن الغبار القادم من الصين قد ينقل كورونا إلى البلاد
حثت كوريا الشمالية مواطنيها على عدم الخروج من منازلهم / Reuters
24 أكتوبر 2020

حذرت كوريا الشمالية مواطنيها من الخروج من منازلهم، قائلة إن الغبار الأصفر الموسمي الذي يهب من الصين قد ينقل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وقالت صحيفة رودونج سينمون الرسمية الكورية الشمالية الخميس: "مع استمرار انتشار إصابات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة إلى التعامل مع الغبار الأصفر واتخاذ إجراءات شاملة أكثر أهمية".

ولا توجد على ما يبدو أدلة تدعم الادعاء بأن الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) قد ينتقل إلى كوريا الشمالية من صحراء جوبي الواقعة على بعد 1900 كيلومتر.

والمقياس الشائع للتباعد الاجتماعي هو متران، على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن القطرات التي تحتوي على الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لساعات أحياناً.

وقالت الصحيفة الكورية الشمالية إنه يتعين على المواطنين الامتناع عن الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق، ويجب عليهم اتباع إرشادات الوقاية مثل وضع كمامات عند الخروج.

ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو أمر يشكك فيه خبراء الصحة. وشددت بيونغ يانغ القيود على الحدود وفرضت إجراءات للحجر الصحي لمنع تفشي المرض.

ويقول محللون إن تفشي المرض قد يكون مدمراً للدولة المعزولة اقتصادياً وسياسياً.

وقالت محطة (كيه. آر. تي) التلفزيونية الحكومية الأربعاء، إن الغبار الأصفر والغبار الناعم قد يحتويان على مواد ضارة، مثل المعادن الثقيلة والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض بما في ذلك الفيروسات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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