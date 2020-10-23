سياسة
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الخارجية السودانية: الحكومة وافقت على التطبيع والتصديق من اختصاص البرلمان
أكد وزير الخارجية السوداني أن عملية التطبيع مع إسرائيل لن تحدث إلا بعد اكتمال البناء الدستوري، من خلال المجلس التشريعي الذي سيصدِّق على ذلك، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية وافقت عليها.
الخارجية السودانية: الحكومة وافقت على التطبيع والتصديق من اختصاص البرلمان
وزير الخارجية السوداني يقول إن التصديق على اتفاق التطبيع لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد اعتماد المجلس التشريعي
23 أكتوبر 2020

قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين الجمعة، إن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف أن التصديق على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ يظل من اختصاص الأجسام التشريعية في البلاد، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأوضح قمر الدين: "كثير من الأمور ستكون مرهونة بقيام المجلس التشريعي (لم يشكَّل بعد) والمهم أن الذي جرى هو الاتفاق فقط على التطبيع".

وأكمل: "ستجري عملية التطبيع بعد اكتمال البناء الدستوري من خلال المجلس التشريعي الذي سيصدِّق على ذلك".

وأشار إلى أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة، زيارة شخصيات من مختلف دول العالم، من دون تفاصيل.

وأضاف: "سوف نستفيد من التطبيع في التكنولوجيا المتقدمة، ثم سيبدأ عمل اقتصادي واستثمار في الري والطاقة والبنى التحتية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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