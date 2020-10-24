سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020
بمبادرة تركية أنقرة وأثينا تلغيان مناورتهما المضادة شرقي المتوسط  / AA
24 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

بمبادرة تركية.. أنقرة وأثينا تلغيان مناورتيهما شرقي المتوسط، وتنديد شعبي عربي ورسمي فلسطيني بتطبيع السودان.

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بمبادرة تركية.. أنقرة وأثينا تلغيان مناورتيهما شرقي المتوسط

قال وزير الدفاع التركي إن أنقرة قدمت مقترحاً يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع حلف الناتو، إذ أعربت عن استعدادها لإلغاء إخطار نافتكس كبادرة حسن نية، في حال إلغاء اليونان إخطارها. [TRT عربي]

وقال أقار إن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي. وأضاف: "قدمنا مقترحاً يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، إذ أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار نافتكس (المعلن من جانب تركيا) كبادرة حسن نية، في حال إلغائهم أيضاً (إخطار نافتكس المعلن من جانب اليونان)". [TRT عربي]

تنديد شعبي عربي ورسمي فلسطيني بتطبيع السودان

نددت جهات سودانية شعبية وسياسية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقة السودان على التطبيع مع إسرائيل، في حين لقيت الخطوة رفضاً فلسطينياً واسعاً، ورحب بها الرئيس المصري. [TRT عربي]

أما عن ردود الفعل الفلسطينية، فقد أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان، موافقة السودان على التطبيع مع إسرائيل "التي تغتصب أرض فلسطين". [TRT عربي]

واعتبرت الرئاسة تلك الخطوة "مخالفة لقرارات القمم العربية"، مؤكدة أنها "ستتخذ القرارات اللازمة لحماية مصالح الشعب الفلسطيني المشروعة وحقوقه". كما اعتبرتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "خيانة للقضية الفلسطينية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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