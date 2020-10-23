سياسة
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بمبادرة تركية.. أنقرة وأثينا تلغيان مناورتهما المضادة شرقي المتوسط
قال وزير الدفاع التركي إن أنقرة قدمت مقترحاً يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع حلف الناتو، إذ أعربت عن استعدادها لإلغاء إخطار نافتكس كبادرة حسن نية، في حال إلغاء اليونان إخطارهم.
بمبادرة تركية.. أنقرة وأثينا تلغيان مناورتهما المضادة شرقي المتوسط
أقار يقول إن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرق المتوسط، بناء على مقترح من بلاده / AA
23 أكتوبر 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، أن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرقي المتوسط، بناء على مقترح من بلاده.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أقار، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال أقار إن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي.

وأضاف: "قدمنا مقترحاً يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، إذ أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار نافتكس (المعلن من جانب تركيا) كبادرة حسن نية، في حال إلغائهم أيضاً (إخطار نافتكس المعلن من جانب اليونان)".

واستطرد: "الأمين العام للحلف تعاطى بإيجابية للغاية مع المقترح وأعرب عن دعمه له، ولاحقاً أعرب نظيري اليوناني عن دعمه للمقترح وتعاطى بإيجابية معه".

وأردف: "يعمل حالياً ممثلونا في مقر الحلف على هذا الموضوع (إلغاء المناورات)، ونتوقع منهم استكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة".

يشار إلى أن تركيا أعلنت إخطار نافتكس اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإجراء مناورات عسكرية شرقي المتوسط، رداً على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، أكد أقار أن تركيا لن تتغاضى عن أي محاولة لفرض أمر واقع ينتهك القانون والحقوق.

وأضاف: "على الجميع أن يدرك أن تركيا مصممة وعازمة على الدفاع وحماية حقوقها ومصالحها، وستواصل التعبير عن ذلك على كل المستويات".

من ناحية أخرى، أشار أقار إلى أنه أكد خلال الاجتماع، ضرورة انسحاب القوات الأرمينية من أراضي أذربيجان المحتلة، كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب منطقة القوقاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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