سياسة
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في إشارة إلى صفقة F-35.. إسرائيل لن تعارض بيع واشنطن "أسلحة معينة" للإمارات
إسرائيل تعلن عدم ممانعتها بيع أمريكا "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة إلى صفقة F-35 المحتملة، وذلك بعد توقيع اتفاق إسرائيلي-أمريكي، يضمن الحفاظ على "تفوق إسرائيل العسكري" في المنطقة.
في إشارة إلى صفقة F-35.. إسرائيل لن تعارض بيع واشنطن "أسلحة معينة" للإمارات
إسرائيل تعلن عدم معارضتها بيع الولايات المتحدة أسلحة معينة للإمارات في إشارة إلى صفقة F-35 / AP
23 أكتوبر 2020

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس الجمعة، بأن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة إلى طائرات F-35 التي تسعى أبو ظبي لامتلاكها.

وقال نتنياهو وغانتس في بيان مشترك: "بما أن الولايات المتحدة ستطور من القدرات العسكرية لإسرائيل وتحافظ على تفوقها العسكري النوعي، فلن تعارض إسرائيل بيع تلك الأنظمة للإمارات".

وتجري الولايات المتحدة مشاورات مسبقة مع إسرائيل بشأن مبيعات الأسلحة المتطورة لدول أخرى في المنطقة، بموجب مبدأ ينص على الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

وكررت إسرائيل ضرورة الحفاظ على أفضليتها العسكرية حتى بعد توقيع اتفاقيات التطبيع الرسمية مع الإمارات والبحرين الشهر الماضي.

ووافقت واشنطن على النظر في طلب الإمارات شراء مقاتلات من طراز F-35 في اتفاق جانبي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعد يوم من توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اتفاقاً مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، يؤكد "التزام واشنطن الاستراتيجي التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط".

وجاء ذلك في تغريدة لغانتس: "اليوم (الخميس) في العاصمة واشنطن، بعد أشهر من العمل المتفاني في منصب وزير الدفاع، أوقع إعلاناً مشتركاً يؤكد الالتزام الاستراتيجي للولايات المتحدة للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل بالشرق الأوسط لسنوات قادمة".

ونقلت وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة "غلوبس" الخاصة، عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمِّه، قوله إن "الطرفين ناقشا أيضاً قضايا التسلح وأنظمة الدفاع والتعاون الاستخباراتي".

وقال المصدر الأمني، إن جوهر التوقيع بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "تجديد الوعود بمحافظة واشنطن على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة".

وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، عن تقدم الإمارات رسمياً بطلب لشراء مقاتلات F-35، بعد فترة وجيزة من توقيعها اتفاق التطبيع.

وتستطيع مقاتلات F-35 التحليق من دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي 2016، اشترت إسرائيل 50 مقاتلة F-35 من الولايات المتحدة، يجري تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعاً على مدى 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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