وقَّعت شركة لودوس التركية المساهمة للطاقة اتفاق شراكة مع شركة "زوريا ماشبرويكت" الأوكرانية المتخصصة في مجال صناعة توربينات الغاز.

وأفادت الشركة الأوكرانية المنضوية في تكتل "أوكروبورونبروم" الحكومي للشركات الدفاعية الجمعة، بأن وفداً من شركة لودوس بروبولشن LODOS Propulsion التركية لصناعة وتجارة الطاقة زار أوكرانيا والتقى مسؤولي الشركة.

وأوضح أن الوفد التركي الذي ترأَّسه خلوق بيرقدار تفقَّد منشآت الشركة وتباحث مع مسؤوليها حول سبل التعاون في مجال الإنتاج والتوريد للمنتجات العسكرية والمدنية والمشاريع المشتركة التي يمكن الإقدام عليها في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وأشار البيان إلى إبرام الوفد التركي اتفاقاً مع الشركة الأوكرانية لتعزيز العلاقات بين الطرفين.

ونوه بأن الاتفاق يستند إلى اتفاقية التعاون المبرمة الأسبوع الفائت، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا.

وأوضح دينيس غوردينكو، المدير التتفيذي لشركة "زوريا ماشبرويكت"، أن الطرفين أبديا تحمساً متبادلاً للتعاون خلال زيارته لتركيا في سبتمبر/أيلول المنصرم، حسبما أورده البيان.

ولفت إلى أن الاتفاق يعد خطوة جديدة فيما يخص دخول "زوريا ماشبرويكت" السوق التركية.