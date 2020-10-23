أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الجمعة، تحرير 13 قرية جديدة من الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ المحتل.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب علييف على تويتر، قال فيها إن "جيش بلاده تمكن من تحرير قريتين بمحافظة خوجاوند و5 قرى بمحافظة جبرائيل".

كما ذكر أن الجيش حرر قريتين بمحافظة زنغيلان، إلى جانب 4 قرى بمحافظة قبادلي.

من جانبه، أعلن الجيش الأذربيجاني إسقاط خامس طائرة من دون طيار أرمينية على خط الجبهة بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة في بيان، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من دون طيار أرمينية كانت تحلق فوق مدينة "آغجه بدي" في ساعات الظهيرة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية دمرت طائرتين من دون طيار أرمينية في وقت سابق الجمعة، كما جرى تحييد طائرتين أخريين بوسائل تقنية.

وبذلك تمكَّن الجيش الأذربيجاني من تحرير مراكز 3 محافظات و3 بلدات وأكثر من 130 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتواصل القوات الأذربيجانية عملياتها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني.