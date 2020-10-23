سياسة
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الرئيس الأذربيجاني يعلن اكتمال مشروع خط "تاب" للغاز
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، اكتمال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف اختصاراً باسم "تاب"، مشيراً إلى أن الافتتاح الرسمي للمشروع سيجري في غضون أسابيع قليلة.
الرئيس الأذربيجاني يعلن اكتمال مشروع خط "تاب" للغاز
علييف يعلن اكتمال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف اختصاراً باسم "تاب" / Reuters
23 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الجمعة، اكتمال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف اختصاراً باسم "تاب".

وأوضح علييف في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، أن الافتتاح الرسمي للمشروع سيجري في غضون أسابيع قليلة، مضيفاً: "جرى الانتهاء من خط الأنابيب التاريخي لنقل الغاز من باكو إلى أوروبا".

وأضاف أن خطوط الأنابيب محمية باستمرار، وأن الكثير من الدول والمؤسسات استثمرت مليارات الدولارات في هذا المشروع.

وأشار إلى أن أرمينيا هددت باستهداف أنابيب الغاز في أذربيجان، مؤكداً أنه في حال اتخاذ خطوة من هذا القبيل، فإنها ستُعاقب على ذلك.

وحول سؤال عن رد فعل الدول المشاركة في المشروع حال مهاجمة أرمينيا خطوط الغاز، أجاب قائلاً: "إذا أرادت أرمينيا مهاجمة الأنابيب فعليها التفكير مرتين".

وذكر أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا سيعقدان اجتماعات في الولايات المتحدة، مبيّناً أن محادثات مشابهة جرت سابقاً إلا أن "إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة منخفضة جداً مع الحكومة الحالية لأرمينيا".

وأكّد علييف أن تركيا تلعب دوراً مهماً في القوقاز والعالم، مشيراً إلى أن "هذه حقيقة تسعدنا لأن تركيا بلد شقيق وأقرب حليف لنا".

ولفت إلى أنه ينبغي أن يكون لتركيا دور في ضمان الاستقرار في منطقة القوقاز، لأن لديها حدوداً مع ثلاث دول، مضيفاً أن أذربيجان تؤيد بقوة الدور الفعال لتركيا في المنطقة.

وفي17 مارس/آذار 2015، دشّن كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيراه الأذري إلهام علييف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، رسمياً مشروع بناء خط أنابيب لضخ الغاز من حقل "شاه دينيز 2" الأذربيجاني الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الاوروبي من خلال خط "تاب" العابر للبحر الأدرياتيكي، والذي سيمر بإيطاليا أيضاً.

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً وسيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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