سياسة
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"جمعة مقاومة التطبيع".. تضييق أمني على مسيرات رافضة للتطبيع في البحرين
انطلقت عقب صلاة الجمعة في العاصمة البحرينية المنامة، مسيرات منددة بالتطبيع الرسمي مع إسرائيل. وتحت شعار "جمعة مقاومة التطبيع"، جاب المتظاهرون عدداً من الشوارع في العاصمة البحرينية، مرددين هتافات منددة بالتطبيع وداعمة لفلسطين.
"جمعة مقاومة التطبيع".. تضييق أمني على مسيرات رافضة للتطبيع في البحرين
عبّر المحتجون عن رفضهم للتطبيع بحملهم لافتات كتب عليها "التطبيع خيانة"
23 أكتوبر 2020

انطلقت عقب صلاة الجمعة في العاصمة البحرينية المنامة، مظاهرة منددة بالتطبيع الرسمي مع إسرائيل.

وتحت شعار "جمعة مقاومة التطبيع"، جاب المتظاهرون شوارع العاصمة البحرينية، مرددين هتافات منددة بالتطبيع وداعمة لفلسطين.

وعبّر المحتجون عن رفضهم للتطبيع بحملهم لافتات كتب عليها "التطبيع خيانة"، و"نرفض الخنوع والذل والاستسلام لإملاءات أمريكا وبريطانيا".

وعلى الرغم من التضييق الأمني والملاحقات، شهدت البحرين عدداً من المظاهرات والفاعليات الشعبية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

والأحد، شارك عشرات البحرينيين في احتجاج على وصول وفد إسرائيلي إلى المملكة، رافعين لافتات منددة باتفاقات أسفرت عنها أول زيارة إسرائيلية رسمية معلنة للمنامة.

وكان وسم "بحرينيون ضد التطبيع" الأعلى انتشاراً في تغريدات النشطاء البحرينيين على تويتر، عقب إعلان البحرين تطبيعها مع إسرائيل.

ووقّعت البحرين والإمارات في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وقوبلت هذه الخطوة برفض شعبي عربي واسع، واعتبرتها الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينين، واحتلالها لأراضٍ عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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