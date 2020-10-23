قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده أجرت وتجري اختبارات على منظومة S-400 الروسية مؤكداً أن تركيا لا تهتم بالمواقف الأمريكية في هذا الصدد.

جاءت ذلك في كلمة للرئيس التركي عقب أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، أشار فيها إلى أن "اليونان تمتلك منظومة S-300 لكن واشنطن لا تقول شيئاً حول هذا الأمر".

وأوضح الرئيس التركي أن "وجود سلاح روسي (S-400) لدينا بالتحديد هو ما يزعج البعض لكن نحن مصممون على موقفنا".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبر أردوغان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الجمعة بين الأطراف الليبية بأنه "ليس اتفاقاً على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده"، مضيفاً أنه "لا نعلم مدى جدية التعهد بانسحاب المرتزقة كمجموعات فاغنر".

وفي سياق آخر حول قضية "قره باغ"، صرح أردوغان أن تركيا لديها الحق في أن تشارك في حل هذه القضية سلمياً بقدر مشاركة روسيا، مؤكداً أن بين بلاده وروسيا اتصالات دائمة حول ملفات سوريا وليبيا والصراع في إقليم قره باغ في أذربيجان.