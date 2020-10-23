وقّع طرفا النزاع الليبي على “اتفاق دائم لوقف إطلاق النار” الجمعة، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك أنها “تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا“.

وأضافت: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

من جانبها، قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، إن طرفَي النزاع في ليبيا اتفقا على فتح الطرق والمعابر البرية في جميع مناطق البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على تشغيل حركة الملاحة الجوية بين المطارات الليبية.

في السياق ذاته، توجهت طائرة ركاب من العاصمة الليبية طرابلس عبر الخطوط الأمامية إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد الجمعة، للمرة الأولى منذ أكثر من عام وذلك بعد محادثات بين الطرفين المتحاربين جرت في جنيف.

وتوقفت الرحلات الجوية بين المدينتين في صيف 2019 حينما استهدف قصف مليشيات خليفة حفتر مطار معيتيقة بطرابلس.

وأبعدت حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والمعترف بها دولياً، مليشيات حفتر عن العاصمة في يونيو/حزيران.

ومع ذلك ظل مطار معيتيقة ومطار بنينا في بنغازي مغلقين معظم الوقت بسبب قيود فيروس كورونا.

وانتشرت الجائحة العالمية على نطاق واسع في ليبيا إذ سجلت أكثر من 50 ألف إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات الرسمي 768.