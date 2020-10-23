سياسة
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أذربيجان تواصل عملياتها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني
أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الجمعة، إن العمليات تواصلت بدرجات متفاوتة طوال الليلة الماضية بمناطق آغدره وفضولي وهادروت وجبرائيل وغوبادلي.
أذربيجان تواصل عملياتها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني
العمليات الأذربيجانية تواصلت بدرجات متفاوتة طوال الليلة الماضية / AA
23 أكتوبر 2020

يواصل الجيش الأذربيجاني تنفيذ عملياته التي أطلقها لتحرير أراضيه بإقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الجمعة، إن العمليات تواصلت بدرجات متفاوتة طوال الليلة الماضية بمناطق آغدره وفضولي وهادروت وجبرائيل وغوبادلي.

وأشارت إلى أن القوات الأرمينية فتحت نيران المدفعية وقصفت بقذائف الهاون الخطوط الدفاعية الأذربيجانية.

ولفتت إلى أن الجيش الأذربيجاني وجه ضربات على مواقع للقوات الأرمينية في محاور فضولي وجبرائيل وغوبادلي، وسيطر على مواقع ومرتفعات مهمة.

وأوضحت أن البنية التحتية والقدرات العسكرية الأرمينية تعرضت لخسائر لا يمكن تفاديها على طول خط الجبهة، مؤكدة أن القوات الأرمينية تعاني من نقص في المعدات والأسلحة والذخيرة والغذاء.

وذكرت أن الجنود القادمين من أرمينيا رفضوا القتال وقاموا بالانشقاق، مشيرة إلى أن المعارك مازالت متواصلة على طول خط الجبهة، والوضع تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

يأتي ذلك في ظل "هدنة إنسانية" توصلت إليها أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية، اعتباراً من منتصف ليلة السبت/الأحد الماضي، إلا أن الجانب الأرميني لم يلتزم بها.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم "قره باغ" المحتل، لكن أرمينيا سرعان ما انتهكتها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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