بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الجمعة، 42 مليوناً و9 آلاف و491 شخصاً.

ووفق معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، بواقع 8 ملايين و661 ألفاً و722 إصابة.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ7 ملايين و761 ألفاً و312 إصابة، تلتها البرازيل بـ5 ملايين و332 ألفاً و634.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد وفيات كورونا في العالم إلى نحو مليون و143 ألفاً، والمتعافين إلى ما يزيد على 31 مليوناً، وفق موقع "Worldometer".

في سياق متصل، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، موافقتها على استخدام عقار "فيكلوري" (Veklury) المضاد للفيروسات في علاج مرضى كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة، أن التجارب السريرية التي أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية على عقار فيكلوري أظهرت أنه يقلص فترة تعافي المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف أن العقار يستخدم في علاج البالغين والأطفال (فوق 12 عاماً ووزن 40 كغم) من كورونا مما يتطلب دخولهم المستشفى.

وأوضح البيان أن عقار فيكلوري الذي رخص له سابقاً من قِبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام الطارئ في علاج مرضى كورونا، صار حالياً الأول والوحيد المعتمد في الولايات المتحدة ضد كورونا.

من جهتها، أوضحت شركة "جلعاد ساينسيز" (أمريكية) المنتجة للدواء أنه يمنع المادة التي يستخدمها الفيروس للتكاثر في الجسم، فيما يجب على المرضى إجراء اختبارات الكلى والكبد أولاً للتأكد من سلامتها قبل استخدام الدواء.

وأشارت الشركة في بيان إلى أهمية تناول الدواء مع عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم في علاج الملاريا، حتى لا ينخفض ​​تأثيره.

يذكر أن عقار فيكلوري استخدم في معالجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وهو معتمد حالياً في نحو 50 دولة بالعالم.

يشار إلى أن ترمب قال في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد وصوله البيت الأبيض عقب 4 أيام من إصابته بكورونا، إنه “سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب“، داعياً مواطنيه إلى عدم الخوف من الفيروس.