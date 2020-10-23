شنت طائرات إسرائيلية ليلة الخميس/الجمعة، غارات على مواقع وأراض زراعية فلسطينية و مواقع يتبع بعضها لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن مقاتلاته هاجمت أهدافاً لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف"خلال الهجوم، جرى استهداف موقع لتصنيع الأسلحة والبنية التحتية تحت الأرض لمنظمة حماس".

ولفت إلى أن "الهجوم جاء رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومساء الخميس، ادّعى الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، باتجاه جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "أُطلق من قطاع غزة صاروخان نحو الأراضي الإسرائيلية، وجرى اعتراض أحدهما من قبل القبة الحديدية" (منظومة دفاع جوي لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية).

ونشرت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" مقطعاً مصوراً لعملية اعتراض أحد الصاروخين.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين تجاه إسرائيل .