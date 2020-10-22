سياسة
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بوتين: أردوغان يتّبع سياسة خارجية مستقلة رغم الضغوط
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يتّبع سياسة خارجية مستقلة رغم تعرُّضه لضغوط، كما أشار إلى أن حزم أردوغان هو السبب في تنفيذ مشاريع بين البلدين، وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 20 مليار دولار.
بوتين: أردوغان يتّبع سياسة خارجية مستقلة رغم الضغوط
بوتين: نفّذنا مشروع "السيل التركي" خلال فترة وجيزة لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا / AA
22 أكتوبر 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يتبع سياسة خارجية مستقلة رغم تعرُّضه لضغوط.

جاء تصريح بوتين في معرض رده على أسلئة تلقَّاها خلال مشاركته في اجتماع نادي الحوار الدولي "فالداي" عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار بوتين إلى أنه بفضل حزم أردوغان جرى تنفيذ مشاريع بين البلدين، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 20 مليار دولار.

وأعرب عن رغبته في مواصلة التعاون مع تركيا، مضيفاً: "أردوغان يتَّبع سياسة خارجية مستقلة رغم الضغوط عليه".

وأشار إلى تنفيذ البلدين مشروع "السيل التركي" خلال فترة وجيزة، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

في حين لفت بوتين إلى أن بلاده لا تستطيع تنفيذ المشاريع المشتركة مع أوروبا، بالوتيرة السريعة نفسها مع تركيا.

ولفت في هذا الإطار إلى مواجهة روسيا مشاكل مع أوروبا حيال تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2"، لنقل الغاز.

وأضاف: "أردوغان قال إننا سننفذ هذا المشروع (السيل التركي)، ولقد حققنا ذلك، ثم إن تركيا قررت شراء منظومة الدفاع S-400، في مجال التعاون الفني العسكري، وقد فعلت ذلك".

وفيما يتعلق بتوتر العلاقات التركية-الفرنسية شرقي المتوسط، أشار بوتين إلى أن روسيا لديها علاقات جيدة مع كلا البلدين.

وأعرب عن اعتقاده أن تركيا وفرنسا لا تحتاجان إلى وساطة روسية لحل التوتر بينهما شرقي المتوسط.

وأردف: "أردوغان مرن، على عكس ما تبدو مواقفه الصلبة، ويمكن التحدث إليه بلغة مشتركة، ولذلك آمل أن يتحسن هذا الوضع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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