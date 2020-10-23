سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020
الجيش الأذربيجاني يواصل حملته العسكرية لتحرير أراضيه المحتلة من قبل أرمينيا / AA
23 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

علييف يعلن تحرير كامل الأجزاء التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران، والرئيس اللبناني يكلِّف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة.

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          علييف يعلن تحرير كامل الأجزاء التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران

          أكد الرئيس الأذربيجاني تحرير كامل الأجزاء من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران، فيما قالت السلطات في إقليم قرة باغ المحتل إنها سجلت سقوط 40 قتيلاً آخرين بين مقاتليها ليصل إجمالي عدد القتلى العسكريين إلى 874 منذ بدء القتال. [TRT عربي]

          من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة الدفاعية الأذربيجانية بدء إنتاج ضخم لأنواع جديدة من الطائرات المسيّرة "كاميكازي" ذات القوة التدميرية الكبيرة وأنواع أخرى. وأطلق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على الطائرات المسيّرة الجديدة اسم “إيتي كوفان” أو “’طارد الكلاب“. [TRT عربي]

            الرئيس اللبناني يكلِّف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة

            كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، تشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب، وفق ما أعلنته الرئاسة. يأتي ذلك بعد مرور عامٍ على استقالة حكومة الحريري السابقة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة. [TRT عربي]

            ويُعد سعد الحريري أحد أقطاب السلطة اللبنانية، إذ يعتبر تكليفه من قِبل الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل الحكومة الجديدة، المرّة الرابعة في مسيرته السياسية. [TRT عربي]

              مصدر:TRT عربي - وكالات
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