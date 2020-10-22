أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الخميس، أن مواطنيها بات بإمكانهم السفر إلى إسرائيل من دون تأشيرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام): "أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى دولة إسرائيل من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة".

يأتي ذلك تنفيذاً لمذكرة إعفاء متبادل من التأشيرات وقَّعها الطرفان الأربعاء، خلال زيارة هي الأولى لوفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب الأربعاء.

ووفقاً لبيان الخارجية اليوم، وقع المذكرة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في الإمارات عمر سيف غباش، وسلومو مور مدير عام سلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية.

ونسب البيان إلى غباش القول إن "دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحمَلة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل من دون تأشيرة مسبقة".

واعتبر المسؤول الإماراتي أن المذكرة "تعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظرهما، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وقال غباش إن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة "سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين".

اتفاقيةنقلجويبينإسرائيلوالبحرين

هذا، ووقعت إسرائيل والبحرين الخميس أيضاً، اتفاق نقل جوي يتيح تسيير عشرات الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أنه "جرى اليوم توقيع اتفاق نقل جوي بين إسرائيل والبحرين، يتيح تسيير عشرات الرحلات المنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعياً بين البلدين".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني أنّ الاتفاق يسمح لكلا البلدين بتسيير ما يصل إلى 14 رحلة ركاب أسبوعية بين مطاري بن غوريون والمنامة، إضافة إلى رحلات غير محدودة بين المنامة ومطار إيلات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من الممكن تشغيل 5 رحلات شحن بين البلدين أسبوعياً.

والأحد، أعلنت إسرائيل أنها وقَّعت على الإعلان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقَّع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتَي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفسطينيون بإجماع الفصائل كافة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".