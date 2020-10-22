سياسة
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علييف يعلن تحرير كامل الأجزاء التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران
أكد الرئيس الأذربيجاني تحرير كامل الأجزاء من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران، فيما قالت السلطات في إقليم قرة باغ المحتل إنها سجلت سقوط 40 قتيلا آخرين بين مقاتليها ليصل إجمالي عدد القتلى العسكريين إلى 874 منذ بدء القتال.
علييف يعلن تحرير كامل الأجزاء التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران
علييف يعلن تحرير كامل الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران / AA
22 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، تحرير كامل الأجزاء من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا على الحدود مع إيران.

وقال علييف إنه تم تحرير بلدة و20 قرية أذربيجانية من الاحتلال الأرميني فيما أعلن الجيش الأذربيجاني عن تحرير 7 قرى جديدة أخرى.

من جانبها، قالت السلطات في إقليم قرة باغ المحتل إنها سجلت سقوط 40 قتيلا آخرين بين مقاتليها ليصل إجمالي عدد القتلى العسكريين 874 منذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها.

وفي وقت سابق، بدأت السلطات الأذربيجانية، بإعادة إنشاء الطرق المؤدية إلى قريتي "سوغوفوشان" و"طالش" المحررتين من الاحتلال الأرميني.

وأفادت الوكالة الحكومية للطرق السريعة الأذربيجانية في بيان الخميس، أنها بدأت في العمل على إعادة إنشاء الطرق المدمرة التي بقيت فترة طويلة تحت الاحتلال الأرميني، وأضافت أن الطريق الواصل بين سوغوفوشان ومدينة ترتر يبلغ طوله 29 كيلو مترا.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراض أذربيجانية، ليوجه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أنها لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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